日本与美国讨论弹药生产 — 《日本时报》

日本防卫大臣小泉进次郎与五角大楼负责人皮特·赫格塞思在菲律宾宿务举行会晤，适逢东盟防长扩大会议期间。双方讨论了扩大弹药生产以及旨在剥夺对手取得成功能力的威慑战略，《日本时报》报道。

第六次面对面会晤

此次会谈是两位防务部门负责人第六次面对面会晤。会后，赫格塞思在X上写道，美国和日本正在推进通过实力实现和平的共同愿景。

他表示，盟友之间的战略协调对于建立可信的防御至关重要，这种防御能够剥夺对手实现其目标的能力。他列举的这一做法组成部分包括增加投资、扩大准入、更贴近实战的演习，以及加强盟军所需弹药的生产。

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美国和日本官员此前解释称，这一战略旨在使侵略在实际操作上不可行，或代价高得难以接受，从而阻止攻击。

防务合作

东京和华盛顿还寻求深化防务工业合作，并加快先进导弹系统的联合生产。小泉原计划与来自美国、菲律宾、印度和韩国的同僚举行双边会谈，并与美国、菲律宾和澳大利亚的防长参加四方会晤。

中国国防部长董军未出席今年的东盟防长扩大会议。中国国防部表示，中国派遣了一名国防武官前往菲律宾代为出席。该报指出，据报道，东京正在考虑将新的中期防务开支目标定为国内生产总值的3.5%。

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