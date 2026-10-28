Япония и США обсудили производство боеприпасов — The Japan Times

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет встретились в Себу на Филиппинах на полях расширенной встречи министров обороны АСЕАН. Стороны обсудили наращивание производства боеприпасов и стратегию сдерживания, призванную лишить противника возможности добиться успеха, сообщает The Japan Times.

Шестая личная встреча

Эти переговоры стали шестой личной встречей двух глав оборонных ведомств. После них Хегсет написал в X, что США и Япония продвигают общее видение мира через силу.

По его словам, стратегическая согласованность союзников необходима для формирования надежной обороны, способной лишить противника возможности достичь своей цели. Среди составляющих такого подхода он назвал увеличение инвестиций, расширение доступа, более реалистичные учения и усиление производства боеприпасов, необходимых силам союзников.

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Американские и японские чиновники ранее объясняли, что эта стратегия должна сделать агрессию физически неосуществимой или неприемлемо дорогостоящей, чтобы предотвратить нападение.

Оборонное сотрудничество

Токио и Вашингтон также стремятся углубить сотрудничество в оборонной промышленности и ускорить совместное производство передовых ракетных систем. Коидзуми должен был провести двусторонние переговоры с коллегами из США, Филиппин, Индии и Южной Кореи, а также принять участие в четырехсторонней встрече с министрами обороны США, Филиппин и Австралии.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь не прибыл на нынешние расширенные встречи министров обороны АСЕАН. Министерство обороны КНР сообщило, что Китай направил на Филиппины вместо него атташе по вопросам обороны. Как отмечает издание, Токио, по сообщениям, рассматривает новую среднесрочную цель оборонных расходов на уровне 3,5% ВВП.

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