Совет удалённого района Сентрал-Дарлинг в Австралии планирует предоставить доступ к бассейнам в Уилканнии и Менинди без присутствия спасателей. Решение объясняют невозможностью найти достаточное количество работников перед началом сезона в ноябре, сообщает ABC News.

Доступ по картам и видеонаблюдение

Чтобы посетить бассейн, жители должны получить карту доступа, пройти инструктаж по безопасности и подписать документ, подтверждающий, что они понимают риски. На территории будут работать камеры видеонаблюдения, за которыми будут следить сотрудники совета. Все дети смогут находиться в бассейнах только в сопровождении взрослых.

Генеральный менеджер совета Джон Савилл заявил, что зарегистрированному спасателю должно быть больше 16 лет, а в Уилканнии и Менинди немного желающих взяться за такую работу. По его словам, модель управляемого объекта без постоянного надзора спасателей должна соответствовать потребностям общины. Подобный подход совет уже несколько лет испытывает в бассейнах Айвангоу и Уайт-Клиффс.

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Опасения жителей и дефицит кадров

Житель Уилканнии, представитель народа баркинджи Оуэн Уаймен выразил обеспокоенность безопасностью посетителей. Он подчеркнул, что видеокамеры не способны провести сердечно-лёгочную реанимацию, а родители не всегда имеют квалификацию для реагирования на утопление или тяжёлую травму. Савилл также сообщил, что совет предлагал членам общины пройти обучение реанимации, однако желающих не нашлось.

Проблема нехватки спасателей возникает и в других регионах Австралии. Советы Кабонн-Шир и Мид-Кост также применяли модели доступа к бассейнам без надзора. В Карунде в Южной Австралии в прошлом году ограничили часы работы бассейна, поскольку не смогли заполнить оплачиваемую вакансию спасателя.

Руководитель направления профилактики утоплений и образования Royal Life Saving NSW Крейг Робертс отметил, что сельские и удалённые бассейны сталкиваются не только с дефицитом кадров, но и с финансовыми трудностями и устаревшей инфраструктурой. По его словам, в общественных бассейнах Австралии ежегодно фиксируют менее пяти утоплений, и большинство из них связано с состоянием здоровья.

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