В Австралії басейни відкриють без рятувальників — ABC News Australia

Рада віддаленого району Центральний Дарлінг в Австралії планує надати доступ до басейнів у Вілканнії та Менінді без присутності рятувальників. Рішення пояснюють неможливістю знайти достатню кількість працівників перед початком сезону в листопаді, повідомляє ABC News.

Доступ за картками та відеонагляд

Щоб відвідати басейн, мешканці мають отримати картку доступу, пройти інструктаж із безпеки та підписати документ, яким підтверджують розуміння ризиків. На території працюватимуть камери відеоспостереження, за якими стежитимуть працівники ради. Усі діти зможуть перебувати в басейнах лише в супроводі дорослих.

Генеральний менеджер ради Джон Севіл заявив, що зареєстрованому рятувальнику має бути понад 16 років, а у Вілканнії та Менінді небагато охочих узяти на себе таку роботу. За його словами, модель керованого об'єкта без постійного нагляду рятувальників має відповідати потребам громади. Подібний підхід рада вже кілька років випробовує у басейнах Айвангоу та Вайт-Кліффс.

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Побоювання мешканців і дефіцит кадрів

Житель Вілканнії, представник народу баркінджі Овен Ваймен висловив занепокоєння безпекою відвідувачів. Він наголосив, що відеокамери не здатні надати серцево-легеневу реанімацію, а батьки не завжди мають кваліфікацію для реагування на утоплення чи тяжку травму. Севіл також повідомив, що рада пропонувала членам громади пройти навчання з реанімації, однак охочих не знайшлося.

Проблема нестачі рятувальників виникає і в інших регіонах Австралії. Ради Кабонн-Шир і Мід-Кост також застосовували моделі доступу до басейнів без нагляду. У Карунді в Південній Австралії торік обмежили години роботи басейну, оскільки не змогли заповнити оплачувану вакансію рятувальника.

Керівник напряму профілактики утоплень та освіти Royal Life Saving NSW Крейг Робертс зазначив, що сільські й віддалені басейни стикаються не лише з кадровим дефіцитом, а й із фінансовими труднощами та застарілою інфраструктурою. За його словами, у громадських басейнах Австралії щороку фіксують менш як п'ять утоплень, і більшість із них пов'язані зі станом здоров'я.

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