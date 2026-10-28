Rada odległego regionu Central Darling w Australii planuje udostępnić baseny w Wilcannii i Menindee bez obecności ratowników. Decyzję tłumaczy się niemożnością znalezienia wystarczającej liczby pracowników przed rozpoczęciem sezonu w listopadzie, podaje ABC News.

Dostęp za pomocą kart i monitoring wideo

Aby odwiedzić basen, mieszkańcy muszą otrzymać kartę dostępu, przejść instruktaż bezpieczeństwa i podpisać dokument potwierdzający, że rozumieją ryzyko. Na terenie obiektów będą działać kamery monitoringu, które będą obserwowane przez pracowników rady. Wszystkie dzieci będą mogły przebywać na basenach wyłącznie pod opieką dorosłych.

Dyrektor generalny rady John Savill oświadczył, że zarejestrowany ratownik musi mieć więcej niż 16 lat, a w Wilcannii i Menindee jest niewiele osób chętnych do podjęcia takiej pracy. Według niego model zarządzanego obiektu bez stałego nadzoru ratowników ma odpowiadać potrzebom społeczności. Rada od kilku lat testuje podobne podejście w basenach w Ivanhoe i White Cliffs.

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Obawy mieszkańców i niedobór personelu

Mieszkaniec Wilcannii i przedstawiciel ludu Barkindji, Owen Wyman, wyraził obawy o bezpieczeństwo odwiedzających. Podkreślił, że kamery wideo nie są w stanie przeprowadzić resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a rodzice nie zawsze mają kwalifikacje, by reagować na utonięcie lub ciężki uraz. Savill poinformował również, że rada oferowała członkom społeczności szkolenie z resuscytacji, jednak nie znalazły się chętne osoby.

Problem niedoboru ratowników występuje także w innych regionach Australii. Rady Cabonne Shire i Mid-Coast również stosowały modele dostępu do basenów bez nadzoru. W Karundzie w Australii Południowej w ubiegłym roku ograniczono godziny otwarcia basenu, ponieważ nie udało się obsadzić płatnego wakatu ratownika.

Craig Roberts, kierownik ds. zapobiegania utonięciom i edukacji w Royal Life Saving NSW, zaznaczył, że wiejskie i odległe baseny zmagają się nie tylko z niedoborem personelu, lecz także z trudnościami finansowymi i starzejącą się infrastrukturą. Według niego na publicznych basenach w Australii odnotowuje się rocznie mniej niż pięć utonięć, a większość z nich wiąże się ze stanem zdrowia.

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