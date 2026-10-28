澳大利亚将开放无救生员泳池——ABC News Australia

澳大利亚偏远地区中央达令郡议会计划在没有救生员在场的情况下，开放威尔坎尼亚和梅宁迪的游泳池。该决定被解释为在11月泳季开始前无法找到足够工作人员，ABC News报道。

刷卡进入与视频监控

居民若要进入游泳池，必须获得门禁卡、接受安全说明，并签署确认自己了解风险的文件。场地内将启用监控摄像头，由议会工作人员监看。所有儿童只能在成人陪同下留在泳池内。

议会总经理约翰·萨维尔表示，注册救生员必须年满16岁，而威尔坎尼亚和梅宁迪愿意承担这项工作的人并不多。他表示，没有救生员持续监管的受管理设施模式应当满足社区需求。议会已在艾文霍和怀特克利夫斯的游泳池试行类似做法数年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

居民担忧与人员短缺

威尔坎尼亚居民、巴金吉族人欧文·怀曼对访客安全表示担忧。他强调，摄像头无法实施心肺复苏，而家长并不总是具备应对溺水或严重伤害的资格。萨维尔还表示，议会曾向社区成员提供心肺复苏培训，但没有人报名。

救生员短缺的问题也出现在澳大利亚其他地区。卡邦郡和中海岸议会也曾采用无人监管进入游泳池的模式。去年，南澳大利亚州卡伦达的游泳池因无法填补一份带薪救生员职位而限制开放时间。

新南威尔士州皇家救生协会负责溺水预防与教育的主管克雷格·罗伯茨指出，农村和偏远地区的游泳池不仅面临人员短缺，还面临财政困难和基础设施老化的问题。他表示，澳大利亚公共游泳池每年记录的溺水事件少于5起，其中大多数与健康状况有关。

关注我们在