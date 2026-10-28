В Гонконге, Китай, команда природоохранного проекта HK Cockatoo Watch с марта 2025 года установила 15 искусственных гнездовых домиков для желтохохлых какаду. Четыре из них уже заняли пары птиц. Домики размещают в общественных парках и на территориях школ, в частности St. Louis School и ISF Academy, сообщает Mongabay.

Нехватка естественных дупел

Желтохохлый какаду (Cacatua sulphurea) находится под критической угрозой исчезновения: в его естественном ареале в восточной Индонезии и Восточном Тиморе осталось менее 2 тысяч особей. В Гонконге живут около 200 диких какаду, которых считают потомками домашних птиц, сбежавших или выпущенных на волю.

Популяция в городе остается стабильной благодаря строгой правовой защите и отсутствию естественных хищников. В то же время из-за повреждения деревьев сильными штормами и обрезки деревьев было утрачено более 60% естественных дупел, где крупные птицы устраивают гнезда.

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Камеры в гнездах и помощь птенцу

Биолог и постдокторантка Гонконгского университета Астрид Андерссон вместе с арбористом и защитником природы Гарри Вонгом адаптировали австралийские конструкции гнезд для влажного климата Гонконга. Внутри домиков установили камеры, позволяющие дистанционно наблюдать за размножением птиц.

В мае в одно из искусственных гнезд поместили птенца, найденного в вентиляционном отверстии кондиционера в жилом доме. Родители воссоединились с ним и кормили его до полного оперения. Гарри Вонг сейчас работает над усовершенствованием домиков из ПВХ, чтобы снизить температуру внутри и улучшить условия для гнездования.

Недавнее генетическое тестирование показало высокое генетическое разнообразие гонконгских какаду. Исследователи считают, что сохранение этой городской популяции может быть важным для восстановления диких популяций вида в Юго-Восточной Азии.

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