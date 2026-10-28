W Hongkongu w Chinach zespół projektu ochrony przyrody HK Cockatoo Watch od marca 2025 roku zainstalował 15 sztucznych budek lęgowych dla kakadu żółtoczubych. Cztery z nich zostały już zajęte przez pary ptaków. Budki umieszczane są w parkach publicznych i na terenach szkół, w tym St. Louis School oraz ISF Academy, informuje Mongabay.

Brak naturalnych dziupli

Kakadu żółtoczuba (Cacatua sulphurea) jest krytycznie zagrożona wyginięciem: w jej naturalnym zasięgu we wschodniej Indonezji i Timorze Wschodnim pozostało mniej niż 2 tysiące osobników. W Hongkongu żyje około 200 dzikich kakadu, które uważa się za potomków domowych ptaków, które uciekły lub zostały wypuszczone.

Populacja w mieście pozostaje stabilna dzięki ścisłej ochronie prawnej i brakowi naturalnych drapieżników. Jednocześnie utracono ponad 60% naturalnych dziupli, w których duże ptaki zakładają gniazda, z powodu uszkodzeń drzew przez silne burze oraz przycinania drzew.

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Kamery w gniazdach i pomoc dla pisklęcia

Biolożka i badaczka podoktorska Uniwersytetu Hongkońskiego Astrid Andersson wraz z arborystą i działaczem ochrony przyrody Harrym Wongiem dostosowali australijskie konstrukcje gniazd do wilgotnego klimatu Hongkongu. Wewnątrz budek zainstalowano kamery, które umożliwiają zdalne obserwowanie rozmnażania się ptaków.

W maju do jednego ze sztucznych gniazd umieszczono pisklę znalezione w otworze wentylacyjnym klimatyzatora w budynku mieszkalnym. Rodzice połączyli się z nim ponownie i karmili je, aż w pełni się opierzyło. Harry Wong pracuje obecnie nad ulepszeniem budek z PVC, aby obniżyć temperaturę wewnątrz i poprawić warunki lęgowe.

Niedawne badania genetyczne wykazały dużą różnorodność genetyczną hongkońskich kakadu. Badacze uważają, że zachowanie tej miejskiej populacji może być ważne dla odtworzenia dzikich populacji tego gatunku w Azji Południowo-Wschodniej.

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