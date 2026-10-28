据Mongabay报道，自2025年3月以来，中国香港自然保护项目HK Cockatoo Watch团队已为小葵花凤头鹦鹉安装了15个人工巢箱。其中4个已被鸟类伴侣占用。这些巢箱被安置在公共公园和学校校园内，包括St. Louis School和ISF Academy。

天然树洞不足

小葵花凤头鹦鹉（Cacatua sulphurea）处于极危状态：其在印度尼西亚东部和东帝汶的自然分布范围内仅剩不足2000只。香港约有200只野生凤头鹦鹉，人们认为它们是逃逸或被放生的宠物鸟的后代。

由于严格的法律保护以及没有天然捕食者，该市的种群保持稳定。同时，由于强风暴对树木造成损害以及树木修剪，超过60%的天然树洞已经消失，而大型鸟类会在这些树洞中筑巢。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巢内摄像头与救助雏鸟

香港大学生物学家、博士后研究员阿斯特丽德·安德松与树艺师和自然保护人士哈里·黄共同将澳大利亚的鸟巢设计改造，以适应香港潮湿的气候。巢箱内安装了摄像头，可以远程观察鸟类繁殖情况。

5月，一只在住宅楼空调通风口发现的雏鸟被放入其中一个人工巢箱。它的父母与它重聚，并将其喂养至羽翼丰满。哈里·黄目前正致力于改进PVC巢箱，以降低内部温度并改善筑巢条件。

近期的基因检测显示，香港凤头鹦鹉具有较高的遗传多样性。研究人员认为，保护这一城市种群可能对恢复该物种在东南亚的野生种群具有重要意义。

关注我们在