日本记录到中国军机和无人机在冲绳与宫古岛之间的宫古海峡地区飞行活动增加。据《南华早报》报道，东京为应对此类活动紧急出动了战斗机。

穿越宫古海峡的飞行

根据日本自卫队统合幕僚监部的数据，本周，中国TB-001侦察打击无人机、Y-9侦察机和BZK-005无人机穿越宫古海峡飞往太平洋。随后，它们沿同一路线返回中国大陆。

另有一架Y-9飞机被发现从长崎县男女群岛西南方向的空域飞至冲绳西北方向海域。宫古海峡与巴士海峡和吕宋海峡一样，是中国海军能够借此前出第一岛链、进入更广阔太平洋的海上通道之一。

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日本与美国的演习

这些飞行活动与10月19日至29日举行的日美联合“利剑”演习同期进行。演习在宫古岛和与那国岛等地举行，两岛位于台湾以东约110公里处，演习重点是围绕该岛可能发生冲突的情景。

与此同时，中国“辽宁”号打击群在三艘导弹驱逐舰的伴随下，在西太平洋举行演习。据该报报道，该编队沿逆时针方向绕行菲律宾，走了一条罕见路线，并据报接近菲律宾海岸至15.2海里。

美国还在靠近斯普拉特利群岛的菲律宾巴拉望机场部署了海军陆战队无人航空兵部队。据USNI News报道，Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 1可能在该基地运作，为MQ-9A“死神”多用途侦察打击无人机的运行提供支持；这些无人机已纳入美国在印太地区的监视系统。

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