联合国难民事务高级专员公署警告称，也门的人道局势正在迅速恶化，影响超过6.5万名难民和寻求庇护者。战事升级、经济困难以及人道援助准入限制迫使数千人为生存挣扎，阿纳多卢通讯社报道。

哈拉兹难民营的情况

联合国难民署尤其担忧位于西南部拉赫季省的哈拉兹难民营局势。那里约有9500名来自索马里和埃塞俄比亚的难民。联合国难民署尚未核实难民伤亡情况，但难民营附近的炮击扰乱了基本服务的运作，并限制了人员流动。

难民营内的学校已经关闭，法律援助和证件办理服务也已暂停。联合国难民署发言人马修·索尔特马什表示，一些家庭正前往该国南部地区，包括亚丁，他们使用冲突各方所使用的道路，这使人们面临额外危险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

流离失所和资金短缺

自8月战事升级以来，联合国难民署已通过3个航班帮助约600名索马里难民从亚丁自愿返回摩加迪沙。另有超过1100人表示希望返回，但袭击和不稳定的安全局势使后续行动更加复杂。

2026年前9个月，超过13.4万名寻求庇护者和移民经海路抵达也门，较去年同期约增加22%。据现有报道，10月间至少139人在吉布提附近试图前往也门时死亡。过去一个月，超过28万名也门人在国内流离失所，而联合国难民署针对也门的人道主义呼吁仅获得19%的资金。

关注我们在