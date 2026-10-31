В австралийском городе Фримантл в воскресенье откроют новый мост Walyalup. Он начнет работу на четыре месяца раньше запланированного срока, сообщает ABC News.

Старый 86-летний деревянный Fremantle Traffic Bridge закрыли в феврале для строительства нового перехода. Изначально ожидалось, что работы продлятся 12 месяцев. В то же время стоимость проекта выросла более чем вдвое: с 230 млн долларов, заявленных в 2021 году, до 596 млн долларов.

Авария на старом мосту

Среди первых людей, которые пройдут по новому мосту, будет 92-летняя Джен Миддлтон. В 1956 году, когда ей было 22 года, она вместе с двумя коллегами выжила после падения автомобиля со старого моста с высоты около 10 метров.

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Во время обеденного перерыва Миддлтон учила свою коллегу Барбару Шиммон водить автомобиль, а Тельма Дэвис сидела на заднем сиденье. По словам Миддлтон, по дороге из Мосман-Парка во Фримантл автомобиль занесло на мокром от дождя участке дороги, покрытом маслом. Машина врезалась в бетонную опору, перевернулась и упала с моста. Все три женщины избежали тяжелых травм, хотя на следующей неделе ходили на работу с подушками из-за ушибов.

Особенности нового перехода

Новый 500-метровый мост имеет столько же полос движения, сколько и предыдущий, но более широкие пешеходные дорожки и больший просвет для прохода лодок. Это первый в Австралии экстрадозированный мост, в конструкции которого сочетаются консольные элементы и вантовые опоры.

Walyalup станет третьим Fremantle Traffic Bridge. Первый был построен заключенными в середине XIX века, а второй открыли в 1939 году и недавно демонтировали.

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