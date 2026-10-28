Северо-Западный университет в Мафикенге, ЮАР, присвоил ветерану теле- и радиовещания Тиму Модизе почётную докторскую степень в области коммуникационных наук. Эта награда имеет для Модизе особое значение, поскольку именно в Мафикенге много лет назад началась его карьера ведущего в эфире.

Как сообщает TimesLIVE, Модизе назвал награду глубоко значимой и сказал, что воспринимает её как символическое возвращение к истокам после десятилетий работы в различных медиаорганизациях, преимущественно в Йоханнесбурге.

Работа в период демократических перемен

Модизе вспомнил о своей работе в период перехода ЮАР к демократии в начале 1990-х годов. По его словам, как ведущий он помогал создавать пространство для общенациональных разговоров во время политической неопределённости, когда политические лидеры могли напрямую обращаться к гражданам.

Он также рассказал об интервью с ключевыми участниками переговоров во Всемирном торговом центре и об участии в просветительской работе по выборам и построении демократических институтов.

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Медиа и цифровые платформы

По словам Модизе, после 1994 года независимое и общественное радио открыло доступ к эфиру для значительно большего числа голосов, тогда как ранее вещание было ограниченным и контролировалось государством. В то же время цифровая трансформация создала новые возможности для коммуникации, но и новые проблемы, в том числе дезинформацию.

Ведущий подчеркнул необходимость проверять информацию по надёжным источникам и следить за развитием платформ, включая подкасты и X. В этой социальной сети у него более 280 тысяч подписчиков.

Работа с сообществами

Помимо работы в медиа, Модизе планирует продолжать деятельность через Tim Modise Foundation. Одним из приоритетов фонда является поддержка начальной школы Tim Modise Primary School в Га-Ранкуве, где он учился в детстве и которая позже была названа в его честь.

В декабре фонд также планирует совместно с Mark Fish Foundation провести спортивный турнир. Модизе отметил, что цель заключается в сотрудничестве с другими фондами и организациями для поддержки сообществ, начиная с Га-Ранкувы и распространяя эту работу на другие сообщества.

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