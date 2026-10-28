南非马菲肯的西北大学向广播电视资深人士蒂姆·莫迪塞授予传播学荣誉博士学位。这项荣誉对莫迪塞具有特殊意义，因为多年前，他的播音主持生涯正是在马菲肯起步。

据TimesLIVE报道，莫迪塞称这项荣誉意义深远，并表示，在主要于约翰内斯堡的多家媒体机构工作数十年后，他将其视为一次象征性的回归本源。

在民主变革时期的工作

莫迪塞回顾了自己在20世纪90年代初南非向民主过渡期间的工作。他表示，作为主持人，在政治不确定时期，他帮助为全国范围的对话创造了空间，当时政治领导人能够直接向公民发表讲话。

他还谈及在世界贸易中心采访谈判关键人物，以及参与选举宣传教育工作和民主机构建设。

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媒体与数字平台

莫迪塞表示，1994年后，独立和公共广播让更多声音得以进入电波，而此前广播受到限制并由国家控制。与此同时，数字化转型为沟通创造了新机遇，也带来了包括虚假信息在内的新问题。

这位主持人强调，需要通过可靠来源核实信息，并关注包括播客和X在内的平台发展。他在该社交网络上拥有超过28万名关注者。

与社区合作

除媒体工作外，莫迪塞计划通过Tim Modise Foundation继续开展工作。该基金会的优先事项之一是支持位于加兰库瓦的Tim Modise Primary School；他童年时曾在该校就读，学校后来以他的名字命名。

12月，该基金会还计划与Mark Fish Foundation共同举办一场体育锦标赛。莫迪塞指出，目标是与其他基金会和组织合作支持社区，从加兰库瓦开始，并将这项工作扩展至其他社区。

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