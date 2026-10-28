North-West University w Mafikengu w RPA nadał weteranowi radia i telewizji Timowi Modise tytuł doktora honoris causa w dziedzinie nauk o komunikacji. Wyróżnienie ma dla Modise szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie w Mafikengu wiele lat temu rozpoczęła się jego kariera prezentera antenowego.

Jak informuje TimesLIVE, Modise nazwał nagrodę niezwykle ważną i powiedział, że postrzega ją jako symboliczny powrót do swoich korzeni po dekadach pracy w różnych organizacjach medialnych, głównie w Johannesburgu.

Praca w okresie demokratycznych zmian

Modise wspomniał o swojej pracy w okresie przejścia RPA do demokracji na początku lat 90. Według niego jako prezenter pomagał tworzyć przestrzeń dla ogólnokrajowych rozmów w czasie politycznej niepewności, gdy przywódcy polityczni mogli bezpośrednio zwracać się do obywateli.

Opowiedział również o wywiadach z kluczowymi postaciami negocjacji w World Trade Centre oraz o swoim udziale w edukacji wyborczej i budowaniu instytucji demokratycznych.

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Media i platformy cyfrowe

Według Modise po 1994 roku niezależne i publiczne radio otworzyło dostęp do anteny dla znacznie większej liczby głosów, podczas gdy wcześniej nadawanie było ograniczone i kontrolowane przez państwo. Jednocześnie transformacja cyfrowa stworzyła nowe możliwości komunikacji, ale także nowe problemy, w tym dezinformację.

Prezenter podkreślił potrzebę weryfikowania informacji w wiarygodnych źródłach oraz śledzenia rozwoju platform, w tym podcastów i X. W tym serwisie społecznościowym ma ponad 280 tys. obserwujących.

Praca ze społecznościami

Oprócz działalności medialnej Modise planuje kontynuować pracę za pośrednictwem Tim Modise Foundation. Jednym z priorytetów fundacji jest wsparcie szkoły podstawowej Tim Modise Primary School w Ga-Rankuwa, gdzie uczył się w dzieciństwie i która później otrzymała jego imię.

W grudniu fundacja planuje również wspólnie z Mark Fish Foundation zorganizować turniej sportowy. Modise zaznaczył, że celem jest współpraca z innymi fundacjami i organizacjami na rzecz wsparcia społeczności, począwszy od Ga-Rankuwa i rozszerzając tę działalność na inne społeczności.

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