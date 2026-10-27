USA i dziesiątki innych państw oświadczyły, że bezpieczeństwo żywnościowe w Sudanie gwałtownie się pogorszyło, oraz wezwały strony konfliktu zbrojnego do usunięcia wszelkich przeszkód dla pomocy humanitarnej. We wspólnym oświadczeniu zaapelowały również do społeczności międzynarodowej o zwiększenie finansowania, a do instytucji finansowych — o dostosowanie istniejących programów do sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Ostrzeżenie przed ryzykiem głodu

W oświadczeniu opublikowanym przez Departament Stanu USA wskazano, że Sudan doświadcza alarmującego pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego. Jego autorzy podkreślili potrzebę pilnych działań z powodu ryzyka głodu w najbliższych miesiącach, przed którym ostrzegała Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego.

Strony konfliktu, jak głosi oświadczenie, ponoszą główną odpowiedzialność za złagodzenie cierpienia ludności Sudanu. W czerwcu wspierany przez ONZ system monitorowania głodu poinformował, że 5,1 mln osób w kraju zmagało się z ostrym niedoborem żywności. Rolnicy mają trudności ze zbiorami po eskalacji wojny w 2023 roku, a także cierpią z powodu suszy.

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Wezwanie do zapewnienia szlaków pomocy

Autorzy wspólnego oświadczenia wezwali do umożliwienia operacji humanitarnych wszystkimi trasami — przez linie frontu i granice — w tym do zapewnienia dostępu lotniczego do Darfuru. Wezwali również do zapewnienia obecności i ochrony personelu humanitarnego w całym kraju oraz do powstrzymania się od ataków na infrastrukturę cywilną.

Od kwietnia 2023 roku armia sudańska walczy z paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia po sporach dotyczących integracji ich sił w ramach planowanego przejścia do rządów cywilnych. Według materiału wojna zmusiła ponad 14 mln ludzi do opuszczenia domów i towarzyszyły jej fale zabójstw na tle etnicznym.

W lipcu śledztwo ONZ oświadczyło, że bojownicy Sił Szybkiego Wsparcia dokonywali masowych zabójstw, gwałtów i przymusowego głodzenia w mieście, które oblegali i zdobyli w ubiegłym roku. Według wniosków śledztwa było to częścią celowej polityki stanowiącej ludobójstwo. Waszyngton również oskarżał Siły Szybkiego Wsparcia o ludobójstwo, a armię — o zbrodnie wojenne. Obie strony wcześniej zaprzeczały naruszeniom.

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