Три страны планируют переговоры с Ираном в Тегеране — Jerusalem Post

Высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, которые Jerusalem Post называет странами Мекканского пакта, должны встретиться в понедельник в Тегеране с иранскими чиновниками. На встрече планируют обсудить региональную координацию, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на двух осведомленных о ситуации собеседников.

Состав делегаций

Саудовскую Аравию будет представлять министр обороны принц Халид бин Салман. От Пакистана на встречу прибудет начальник штаба армии фельдмаршал Асим Мунир.

По словам одного из собеседников, к переговорам также присоединится глава турецкой разведки. Его имя в сообщении не названо.

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Комментарии сторон

Оба собеседника сообщили информацию на условиях анонимности. Правительственный медиаофис Саудовской Аравии и военная медиаслужба Пакистана не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Reuters обратилось за комментарием к этим двум учреждениям, однако ответа не получило. Jerusalem Post отметило материал как обновляемый.

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