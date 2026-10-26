Trzy kraje planują rozmowy z Iranem w Teheranie — Jerusalem Post

Wysocy rangą przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Turcji i Pakistanu, które Jerusalem Post nazywa krajami Paktu Mekkańskiego, mają spotkać się w poniedziałek w Teheranie z irańskimi urzędnikami. Podczas spotkania planują omówić koordynację regionalną, informuje Jerusalem Post, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Skład delegacji

Arabię Saudyjską będzie reprezentował minister obrony książę Chalid bin Salman. Ze strony Pakistanu na spotkanie przybędzie szef sztabu armii, marszałek polny Asim Munir.

Według jednego ze źródeł do rozmów dołączy także szef tureckiego wywiadu. Jego nazwiska nie podano w publikacji.

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Komentarze stron

Oba źródła przekazały informacje pod warunkiem zachowania anonimowości. Rządowe biuro medialne Arabii Saudyjskiej oraz wojskowa służba medialna Pakistanu nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

Reuters zwrócił się o komentarz do tych dwóch instytucji, jednak nie otrzymał odpowiedzi. Jerusalem Post oznaczył materiał jako aktualizowany.

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