Australijskie Youth Advocacy Centre (YAC), działające w rejonie Brisbane, poinformowało o utracie 3 mln dolarów finansowania rządowego. Dyrektorka wykonawcza organizacji Katherine Hayes uważa, że decyzja ma związek z krytyką przez YAC surowych działań rządu Queensland w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, podaje ABC News.

Skrócony kontrakt i przetargi

YAC zapewnia pomoc prawną i wsparcie młodym ludziom, którzy mają kontakt z systemem wymiaru sprawiedliwości lub służbami ochrony dzieci, a także osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością. Według Hayes kontrakt organizacji, który miał obowiązywać do 2028 roku, został przedwcześnie zakończony. Następnie centrum złożyło wnioski w kilku przetargach, lecz nie otrzymało żadnego z nich.

Według szacunków szefowej YAC utrata finansowania dotknie 19 pracowników pracujących bezpośrednio z młodzieżą oraz około 350 nastolatków rocznie. Zaznaczyła, że młodzi ludzie mogą zostać bez kursów szkoleniowych, poradnictwa psychologicznego, ocen medycznych, pomocy w zakresie mieszkania, żywności, odzieży i terapii rodzinnej.

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Stanowisko rządu

Hayes oświadczyła, że program YAC wcześniej przeszedł niezależną ocenę rządu i wykazał spadek liczby ponownych przestępstw. Twierdzi również, że organizacja realizowała ustalone wskaźniki efektywności.

Lider opozycji Steven Miles nazwał zakończenie finansowania sygnałem dla innych służb społecznych i stwierdził, że władze chcą zniechęcić je do publicznej krytyki. Jednocześnie minister ds. wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich Laura Gerber odrzuciła twierdzenia YAC o realizacji rządowych wskaźników. Według niej program nie został przedłużony, ponieważ nie osiągnął docelowego wskaźnika braku przestępstw podczas zwolnienia za kaucją, a poziom ponownych przestępstw przekraczał 60%.

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