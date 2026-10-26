Три країни планують переговори з Іраном у Тегерані — Jerusalem Post

Високопосадовці Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану, які Jerusalem Post називає країнами Мекканського пакту, мають у понеділок зустрітися в Тегерані з іранськими посадовцями. На зустрічі планують обговорити регіональну координацію, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на двох обізнаних із ситуацією співрозмовників.

Склад делегацій

Саудівську Аравію представлятиме міністр оборони принц Халід бін Салман. Від Пакистану на зустріч прибуде начальник штабу армії фельдмаршал Асім Мунір.

За словами одного зі співрозмовників, до переговорів також долучиться очільник турецької розвідки. Його імені у повідомленні не названо.

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Коментарі сторін

Обидва співрозмовники повідомили інформацію на умовах анонімності. Урядовий медіаофіс Саудівської Аравії та військова медіаслужба Пакистану не відповіли на запити Reuters щодо коментаря.

Reuters звернулося по коментар до цих двох установ, однак відповіді не отримало. Jerusalem Post позначило матеріал як такий, що оновлюється.

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