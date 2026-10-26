Президент Трамп назвав вибори в Бразилії маніпульованими — Der Spiegel

Президент США Дональд Трамп заявив, що президентські вибори в Бразилії, де у другому турі переміг чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, «виглядали маніпульованими». Про це повідомляє Der Spiegel.

Коментар Трампа

За даними видання, Трамп став на бік суперника Лули — Флавіу Болсонару, який зазнав поразки. Der Spiegel зазначає, що Трампа вважають прихильником родини Болсонару. Коментуючи голосування, президент США сказав: «Це виглядало настільки корумпованим, настільки жахливим».

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Вислів про маніпуляції Трамп вжив щодо самого голосування в Бразилії. Повідомлення Der Spiegel було опубліковане 26 жовтня 2026 року.

Результат другого туру

Лула да Сілва здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Бразилії. За даними Der Spiegel, Лула да Сілва є лівим бразильським главою держави, а його опонентом у вирішальному голосуванні був Флавіу Болсонару. Заява Трампа пролунала після перемоги Лули та поразки Болсонару. У повідомленні Der Spiegel слова Трампа наведено як його оцінку перебігу виборів.

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