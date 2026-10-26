Президент США Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Бразилии, где во втором туре победил действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, «выглядели манипулированными». Об этом сообщает Der Spiegel.

Комментарий Трампа

По данным издания, Трамп встал на сторону соперника Лулы — Флавиу Болсонару, потерпевшего поражение. Der Spiegel отмечает, что Трампа считают сторонником семьи Болсонару. Комментируя голосование, президент США сказал: «Это выглядело настолько коррумпированным, настолько ужасным».

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Выражение о манипуляциях Трамп употребил в отношении самого голосования в Бразилии. Сообщение Der Spiegel было опубликовано 26 октября 2026 года.

Результат второго тура

Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии. По данным Der Spiegel, Лула да Силва является левым бразильским главой государства, а его оппонентом в решающем голосовании был Флавиу Болсонару. Заявление Трампа прозвучало после победы Лулы и поражения Болсонару. В сообщении Der Spiegel слова Трампа приведены как его оценка хода выборов.

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