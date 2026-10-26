Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wybory prezydenckie w Brazylii, w których w drugiej turze zwyciężył urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva, „wyglądały na zmanipulowane”. Informuje o tym Der Spiegel.

Komentarz Trumpa

Według publikacji Trump stanął po stronie pokonanego rywala Luli, Flávio Bolsonaro. Der Spiegel zauważa, że Trump jest uważany za zwolennika rodziny Bolsonaro. Komentując głosowanie, prezydent USA powiedział: „To wyglądało tak skorumpowanie, tak strasznie”.

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Trump użył określenia dotyczącego manipulacji w odniesieniu do samego głosowania w Brazylii. Publikacja Der Spiegel została opublikowana 26 października 2026 roku.

Wynik drugiej tury

Lula da Silva zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii. Według Der Spiegel Lula da Silva jest lewicowym brazylijskim przywódcą państwa, a jego przeciwnikiem w decydującym głosowaniu był Flávio Bolsonaro. Oświadczenie Trumpa padło po zwycięstwie Luli i porażce Bolsonaro. W publikacji Der Spiegel słowa Trumpa przytoczono jako jego ocenę przebiegu wyborów.

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