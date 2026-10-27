Przedstawiciele Trumpa rozmawiali o rządzie jedności Netanjahu i Eisenkota — Jerusalem Post
W Izraelu przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa rozmawiali z izraelskimi urzędnikami o możliwości utworzenia rządu jedności z udziałem premiera Binjamina Netanjahu i Gadiego Eisenkota. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na The Washington Post.
Różnice w administracji USA
Według publikacji urzędnicy w administracji Trumpa mają różne stanowiska w sprawie formatu takiego rządu jedności. Nienazwany przedstawiciel partii Likud stwierdził, że jego zdaniem Eisenkotowi brakuje takiej zdecydowania jak Netanjahu.
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Ten sam rozmówca powiedział, że Trump chce widzieć w Izraelu stabilny i wiarygodny rząd, który będzie można utworzyć jak najszybciej po wyborach.
Partnerstwo na tle napięć z Iranem
Źródła The Washington Post poinformowały również, że Netanjahu mówił amerykańskim urzędnikom, iż Eisenkot byłby najlepszym partnerem w razie wznowienia działań wojennych między Izraelem a Iranem. Według publikacji Netanjahu mówił także amerykańskim i europejskim urzędnikom, że w partnerstwie z Eisenkotem będzie dążył do utworzenia bardziej umiarkowanej koalicji.