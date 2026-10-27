В Израиле представители президента США Дональда Трампа обсудили с израильскими чиновниками возможность создания правительства единства с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Гади Айзенкота. Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает Jerusalem Post.

Разногласия в администрации США

По данным издания, чиновники в администрации Трампа занимают разные позиции относительно формата такого правительства единства. Неназванный представитель партии «Ликуд» заявил, что, по его мнению, Айзенкоту не хватает такой решительности, как Нетаньяху.

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Тот же собеседник сказал, что Трамп хочет видеть в Израиле стабильное и надежное правительство, которое можно будет сформировать как можно скорее после выборов.

Партнерство на фоне напряженности с Ираном

Источники The Washington Post также сообщили, что Нетаньяху говорил американским чиновникам: Айзенкот был бы лучшим партнером в случае возобновления боевых действий между Израилем и Ираном. По информации издания, Нетаньяху также говорил американским и европейским чиновникам, что в случае партнерства с Айзенкотом будет добиваться формирования более умеренной коалиции.

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