W Meksyku opozycyjna Partia Akcji Narodowej (PAN) ogłosiła nazwiska sześciu koordynatorów stanowych przed wyborami gubernatorów zaplanowanymi na 6 czerwca 2027 roku. Jak informuje Mexico News Daily, politycy ci niemal na pewno zostaną później oficjalnymi kandydatami partii na stanowiska gubernatorów.

PAN nazywa wybranych polityków stanowymi koordynatorami obrony ojczyzny, rodziny i wolności. Podobne podejście stosuje rządząca partia Morena, która również określa swoich potencjalnych kandydatów mianem koordynatorów.

Koordynatorzy PAN w sześciu stanach

w stanie Kalifornia Dolna Południowa — federalny deputowany Francisco Pelayo Covarrubias, który obecnie przebywa na urlopie;

w Chihuahua — były burmistrz miasta Chihuahua Marco Antonio Bonilla Mendoza;

w Michoacán — burmistrz stolicy stanu Morelii Alfonso Martínez Alcázar;

w Tlaxcali — deputowana do lokalnego kongresu Miriam Martínez Sánchez;

w Querétaro — burmistrz miasta Querétaro Felipe Fernando Macías Olvera;

w Zacatecas — burmistrz miasta Zacatecas Miguel Ángel Varela Pinedo.

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Wybory w 2027 roku

W dniu wyborów gubernatorów Meksykanie wybiorą także 500 federalnych deputowanych oraz tysiące urzędników na szczeblu stanowym i municypalnym. Wybory gubernatorów mają odbyć się w 17 stanach.

PAN nie wskazała jeszcze koordynatorów w stanach Aguascalientes, Kalifornia Dolna, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa i Sonora. Partia rządzi czterema z 32 jednostek federalnych Meksyku, w tym Aguascalientes, Chihuahua i Querétaro, gdzie w 2027 roku odbędą się wybory gubernatorów.

Morena zakończyła wybór 17 koordynatorów w ubiegłym miesiącu i obecnie sprawuje władzę w 23 z 32 jednostek federalnych kraju. PAN dopuszcza zgłaszanie wspólnych kandydatów z Partią Rewolucyjno-Instytucjonalną (PRI) w niektórych stanach, choć PRI nie wskazała jeszcze swoich potencjalnych kandydatów.

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