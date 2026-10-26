Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи несколько раз посещал головной офис технологической группы Blu Label в Сэндтоне, Йоханнесбург, в период завершения продажи ее билетного бизнеса Ticketpro. Об этом сообщает Daily Maverick.

По данным издания, Маккензи бывал в помещениях Blu Label в течение 2025 года, а также в апреле 2026 года. Blu Label заявила, что сделка по продаже Ticketpro была заключена в мае после неожиданного предложения от консорциума, принадлежащего женщинам и работающего в рамках программы расширения экономических возможностей чернокожего населения.

Связи нового руководства Ticketpro

Ранее Daily Maverick писал, что новые владельцы Ticketpro имеют тесные связи с Маккензи и его партией «Патриотический альянс». Пост генерального директора Ticketpro заняла Баканг Летоко, бывшая руководительница аппарата министра.

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Сделка вызвала вопросы, поскольку Ticketpro является эксклюзивным поставщиком билетных услуг для Cricket South Africa и Южноафриканской футбольной ассоциации. Обе организации находятся в сфере надзора Маккензи. Собеседники издания в отрасли также выражали обеспокоенность, что Ticketpro может извлечь выгоду из будущих спортивных мероприятий, за проведение которых активно выступают Маккензи и его министерство.

Позиция министра и компании

Маккензи признал, что посещал офис Blu Label, однако не объяснил конкретные причины этих визитов. Его представитель заявил, что братья Бретт и Марк Леви, основавшие и управляющие Blu Label, являются давними друзьями министра. По его словам, Маккензи познакомился с ними примерно в 2007 году, когда его пригласили в Blu Label в качестве мотивационного спикера.

Представитель также подтвердил, что Летоко как минимум один раз была вместе с министром в офисе Blu Label. Он отметил, что ее присутствие там не является необычным с учетом ее новой должности в Ticketpro. В ответ на вопросы издания Blu Label заявила, что уже предоставила ответы на все обоснованные коммерческие вопросы и ей больше нечего добавить.

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