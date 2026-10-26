В Карачи, Пакистан, лидер оппозиции в городском совете адвокат Саифуддин присоединился к протесту жителей района Клифтон и представителей гражданского общества против строительных работ на водотоке Нехр-и-Хайям. Он выступил против коммерческого использования земли вдоль водотока и призвал власти провинции Синд обнародовать проектную документацию.

Как сообщает Dawn, Саифуддин осмотрел строительные работы вместе с лидером партии «Джамаат-и-Ислами» Таймуром Ахмедом, президентом Clifton Residents Forum Рашей Тарик, экологическими активистами Ясиром Хусейном и Ахмедом Шаббаром, общественным активистом Абдулом Хамидом Дагией и местными жителями.

Опасения по поводу водоотведения

Протестующие возражают против проекта превращения водотока в узкие дренажные каналы. Саифуддин заявил, что сужение или перекрытие естественного русла может негативно сказаться на отводе дождевой воды в Карачи, где в период муссонов скапливаются значительные ее объемы.

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По его словам, Нехр-и-Хайям изначально был естественным водотоком для дождевой воды, но постепенно превратился в канализационный канал. Он поддержал требование жителей проложить отдельные стоки или трубопроводы для сточных вод, а остальную часть канала восстановить и оставить открытой.

Требование технической оценки

Оппозиционный политик потребовал опубликовать PC-1, отчет об оценке воздействия на окружающую среду и другие документы, связанные с проектом, а также объяснить планируемое использование земли вдоль водотока. Он заявил, что поднимет этот вопрос в городском совете и будет добиваться рассмотрения документации избранными представителями.

Саифуддин также призвал провести техническую оценку возможного влияния работ на дренажную систему города и обеспечить надлежащие меры по отводу сточных вод и последующему обслуживанию объекта. Отдельно он подчеркнул необходимость защищать другие естественные водотоки Карачи, в частности реку Малир.

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