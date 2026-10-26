在巴基斯坦卡拉奇，市议会反对派领袖、律师赛义夫丁加入了克利夫顿地区居民和公民社会代表反对内赫尔-伊-海亚姆水道施工的抗议活动。他反对将水道沿线土地用于商业用途，并呼吁信德省当局公布项目文件。

据《黎明报》报道，赛义夫丁与伊斯兰促进会党领袖泰穆尔·艾哈迈德、Clifton Residents Forum主席拉沙·塔里克、环保活动人士亚西尔·侯赛因和艾哈迈德·沙巴尔、公民活动人士阿卜杜勒·哈米德·达吉亚以及当地居民一同视察了施工情况。

对排水问题的担忧

抗议者反对将该水道改造成狭窄排水渠的项目。赛义夫丁表示，缩窄或封堵天然河道可能会对卡拉奇的雨水排放产生不利影响，该市在季风期间会积聚大量雨水。

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他说，内赫尔-伊-海亚姆最初是一条用于排放雨水的天然水道，但逐渐变成了污水渠。他支持居民的要求，即为污水铺设单独的排水设施或管道，同时修复并保持其余河道开放。

要求进行技术评估

这名反对派政治人士要求公布PC-1、环境影响评估报告及其他与项目有关的文件，并说明水道沿线土地的规划用途。他表示，将在市议会提出这一问题，并争取由民选代表审议相关文件。

赛义夫丁还呼吁对工程可能对该市排水系统造成的影响进行技术评估，并确保采取适当措施排放污水和对设施进行后续维护。他还特别强调，有必要保护卡拉奇其他天然水道，包括马利尔河。

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