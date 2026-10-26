W Karaczi w Pakistanie lider opozycji w radzie miejskiej, adwokat Saifuddin, dołączył do protestu mieszkańców dzielnicy Clifton i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego przeciwko pracom budowlanym na cieku wodnym Nehr-i-Khayyam. Sprzeciwił się komercyjnemu wykorzystaniu ziemi wzdłuż cieku i wezwał władze prowincji Sindh do opublikowania dokumentacji projektowej.

Jak informuje Dawn, Saifuddin obejrzał prace budowlane wraz z liderem partii Jamaat-e-Islami Taimurem Ahmedem, prezes Clifton Residents Forum Rashą Tariq, aktywistami ekologicznymi Yasirem Hussainem i Ahmedem Shabbarem, działaczem społecznym Abdulem Hamidem Dagiyą oraz miejscowymi mieszkańcami.

Obawy dotyczące odwodnienia

Protestujący sprzeciwiają się projektowi przekształcenia cieku wodnego w wąskie kanały odwadniające. Saifuddin oświadczył, że zwężenie lub zablokowanie naturalnego koryta może negatywnie wpłynąć na odprowadzanie wody deszczowej w Karaczi, gdzie podczas monsunu gromadzą się jej znaczne ilości.

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Jak powiedział, Nehr-i-Khayyam był pierwotnie naturalnym ciekiem dla wody deszczowej, lecz stopniowo przekształcił się w kanał ściekowy. Poparł żądanie mieszkańców, aby dla ścieków poprowadzić oddzielne odpływy lub rurociągi, a pozostałą część kanału odtworzyć i pozostawić otwartą.

Żądanie oceny technicznej

Polityk opozycji zażądał opublikowania PC-1, raportu z oceny oddziaływania na środowisko oraz innych dokumentów związanych z projektem, a także wyjaśnienia planowanego wykorzystania ziemi wzdłuż cieku wodnego. Oświadczył, że poruszy tę kwestię w radzie miejskiej i będzie domagał się rozpatrzenia dokumentacji przez wybranych przedstawicieli.

Saifuddin wezwał również do przeprowadzenia technicznej oceny możliwego wpływu prac na system odwadniający miasta oraz zapewnienia odpowiednich środków odprowadzania ścieków i późniejszego utrzymania obiektu. Osobno podkreślił potrzebę ochrony innych naturalnych cieków wodnych Karaczi, w tym rzeki Malir.

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