Ministerstwo Transportu Libii ogłosiło zniesienie ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni powietrznej, które Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadziła w 2015 roku podczas wojny domowej w kraju. Według resortu decyzję oficjalnie podjęto 23 października.

Ogłoszenie w Dosze

Jak informuje Cyprus Mail, sekretarz generalny ICAO Juan Carlos Salazar ogłosił to podczas otwarcia spotkania urzędników lotnictwa cywilnego państw Bliskiego Wschodu w Dosze.

Ministerstwo Transportu Libii z siedzibą w Trypolisie w oświadczeniu na zweryfikowanej stronie na Facebooku określiło tę decyzję jako rezultat zauważalnego postępu i rosnącego zaufania do możliwości libijskiego sektora lotnictwa cywilnego.

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Skutki wojny dla lotnictwa

Po wspieranym przez NATO powstaniu w 2011 roku i upadku Muammara Kaddafiego Libia pogrążyła się w chaosie. Trzy lata później w kraju rozpoczęła się wojna domowa między ugrupowaniami zbrojnymi, które rywalizowały o władzę i podzieliły kraj między administracje wschodnią i zachodnią.

W 2014 roku w wyniku walk na międzynarodowym lotnisku w Trypolisie uszkodzono do 20 samolotów, w tym modele Airbus. Obecnie loty do i z Libii obsługuje tylko kilka linii lotniczych, głównie do Tunezji, Jordanii, Turcji, Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Sudanu. Według ministerstwa decyzja ICAO zostanie rozesłana do wszystkich 193 państw członkowskich organizacji w celu wykonania.

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