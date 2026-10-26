Jordania poinformowała, że jej siły powietrzne w poniedziałek przeprowadziły uderzenia na obiekty w południowej Syrii, które określiła jako kryjówki bojowników. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Oświadczenie Jordanii

Według oświadczenia Jordanii decyzję o przeprowadzeniu uderzeń podjęto po ustaleniu powiązań między napastnikami zaangażowanymi w ubiegłotygodniowy śmiertelny atak na kościół a grupami działającymi w południowej Syrii, które strona jordańska określiła jako terrorystyczne.

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Reakcja Syrii

Władze syryjskie nie skomentowały natychmiast doniesień o uderzeniach. Nadal nie jest też jasne, czy działania te były skoordynowane z Damaszkiem.

Jerusalem Post zaznacza, że informacje o wydarzeniu nadal napływają. W artykule nie wymieniono konkretnych ugrupowań, z którymi — jak twierdzi Jordania — byli powiązani napastnicy. W momencie publikacji gazeta nie podała również liczby uderzeń, listy celów ani danych o skutkach operacji.

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