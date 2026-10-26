Иордания заявила, что ее военно-воздушные силы в понедельник нанесли удары по объектам на юге Сирии, которые она назвала укрытиями боевиков. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Заявление Иордании

Согласно заявлению Иордании, решение нанести удары было принято после установления связи нападавших, причастных к смертельной атаке на церковь на прошлой неделе, с группами, которые иорданская сторона назвала террористическими и которые действуют на юге Сирии.

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Реакция Сирии

Сирийские власти не предоставили немедленных комментариев относительно сообщения об ударах. Также пока неясно, были ли эти действия скоординированы с Дамаском.

Jerusalem Post отмечает, что информация о событии продолжает поступать. В статье не названы конкретные группировки, с которыми, по утверждению Иордании, были связаны нападавшие. Издание также не привело количество ударов, перечень целей или данные о последствиях операции на момент публикации.

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