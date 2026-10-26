В Сингапуре ежегодный благотворительный телевизионный вечер President's Challenge Night собрал 11 045 752 сингапурских доллара по состоянию на вечер 25 октября 2026 года. Мероприятие прошло в театре медиакомпании Mediacorp и было посвящено сбору средств для инициативы President's Challenge.

Как сообщает Channel NewsAsia, сумма пожертвований составила около 8,6 млн долларов США. Сбор будет продолжаться до 23:59 1 ноября 2026 года через официальный сайт President's Challenge Night.

Выступление президента

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам вышел на сцену и сыграл на компанге — традиционном малайском ручном барабане. Он присоединился к номеру исполнителей Singapore Polytechnic, в котором объединили игру на компанге, дикер барат и малайский танец.

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Актриса Зои Тей выступила вместе с группой Seri Thera, исполняющей дикер барат — традиционный вид малайского искусства с ритмичным пением, поэзией и синхронными движениями. Певица Иман Фанди и скрипачка Селин Нг присоединились к танцорам Sri Warisan в постановке Сома Саида.

Международные и местные исполнители

В программе также выступили поп-группа Johnny Hates Jazz, исполнившая композиции Shattered Dreams, Turn Back The Clock и I Don't Want To Be A Hero, а также японская танцевальная труппа Avantgardey. Певец и актер Натан Хартоно исполнил Can You Feel The Love Tonight вместе с 14-летней Анисой и общественным хором The Joyful Voices.

Все средства, собранные через President's Challenge, направят на поддержку 120 программ, которые помогают более чем 100 тысячам человек и членам их семей в Сингапуре.

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