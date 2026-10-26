W Singapurze coroczny charytatywny wieczór telewizyjny President's Challenge Night zebrał 11 045 752 dolarów singapurskich według stanu na wieczór 25 października 2026 roku. Wydarzenie odbyło się w teatrze firmy medialnej Mediacorp i było poświęcone zbiórce środków na inicjatywę President's Challenge.

Jak informuje Channel NewsAsia, kwota darowizn wyniosła około 8,6 mln dolarów amerykańskich. Zbiórka będzie trwała do godz. 23:59 1 listopada 2026 roku za pośrednictwem oficjalnej strony President's Challenge Night.

Występ prezydenta

Prezydent Singapuru Tharman Shanmugaratnam wyszedł na scenę i zagrał na kompangu, tradycyjnym malajskim bębnie ręcznym. Dołączył do występu artystów Singapore Polytechnic, który połączył grę na kompangu, dikir barat i malajski taniec.

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Aktorka Zoe Tay wystąpiła wraz z grupą Seri Thera, wykonującą dikir barat — tradycyjną formę sztuki malajskiej z rytmicznym śpiewem, poezją i zsynchronizowanymi ruchami. Piosenkarka Iman Fandi i skrzypaczka Celine Ng dołączyły do tancerzy Sri Warisan w przedstawieniu Som Saida.

Międzynarodowi i lokalni wykonawcy

W programie wystąpili także zespół popowy Johnny Hates Jazz, który wykonał utwory Shattered Dreams, Turn Back The Clock i I Don't Want To Be A Hero, a także japońska grupa taneczna Avantgardey. Piosenkarz i aktor Nathan Hartono zaśpiewał Can You Feel The Love Tonight wraz z 14-letnią Anisą i chórem społecznościowym The Joyful Voices.

Wszystkie środki zebrane za pośrednictwem President's Challenge zostaną przeznaczone na wsparcie 120 programów, które pomagają ponad 100 tysiącom osób i członkom ich rodzin w Singapurze.

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