Komisja Praw Człowieka Republiki Południowej Afryki (SAHRC) przedstawiła raport z propozycjami wzmocnienia przepisów chroniących dzieci w internecie. Jak informuje Daily Maverick, komisja uważa, że obecne regulacje nie uwzględniają ryzyka związanego z konstrukcją platform cyfrowych, w tym algorytmicznych kanałów treści, domyślnych ustawień udostępniania danych oraz weryfikacji wieku podczas rejestracji.

Komisarka SAHRC Nomalubi Quinana oświadczyła, że dzieci już aktywnie korzystają z platform internetowych, dlatego kluczową kwestią jest zapewnienie im odpowiedniego poziomu ochrony. W raporcie „Prawa dzieci do prywatności i bezpieczeństwa na platformach internetowych” wskazano, że firmy technologiczne mogą czerpać zyski z angażowania osób niepełnoletnich, nie ponosząc wystarczającej odpowiedzialności za związane z tym ryzyko.

Zmiany w ustawach

W RPA nie ma jednego dokumentu, który kompleksowo regulowałby cyfrowe bezpieczeństwo dzieci. Obecnie kwestie te obejmują między innymi ustawę o cyberprzestępczości, ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o filmach i publikacjach. Przewidują one kary za rozpowszechnianie intymnych wizerunków bez zgody, materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz ustanawiają ograniczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich.

SAHRC zaleciła parlamentowi i właściwym organom państwowym zmianę przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, aby zgoda na przetwarzanie danych dzieci była jasna i świadoma. Komisja proponuje również rozszerzenie regulacji na pasywne gromadzenie danych, szkodliwy projekt platform oraz transgraniczne egzekwowanie prawa.

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Wśród innych rekomendacji jest uzupełnienie ustawodawstwa o przepisy dotyczące treści rekomendowanych algorytmicznie, transmisji na żywo oraz materiałów seksualnego wykorzystywania dzieci tworzonych przez sztuczną inteligencję. SAHRC proponuje także wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji wieku, przyjaznych dzieciom narzędzi do składania skarg oraz weryfikacji wieku przy rejestracji kart SIM z udziałem rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich.

Udział dzieci i odpowiedzialność platform

Raport przygotowano po konferencji z udziałem organów państwowych, struktur ONZ, regulatorów, firm technologicznych, organizacji społecznych i dzieci, która odbyła się 28 marca 2026 roku w Johannesburgu. Dzieci uczestniczące w wydarzeniu przyjęły deklarację wzywającą rząd, platformy, szkoły, rodziców i organizacje społeczne do uwzględniania ich praw przy kształtowaniu zasad bezpieczeństwa w internecie.

Komisja proponuje również przyznanie regulatorom uprawnień do proaktywnej oceny bezpieczeństwa platform zgodnie z zasadą bezpieczeństwa już na etapie projektowania, zamiast działania wyłącznie po otrzymaniu skarg. Quinana podkreśliła, że wyzwaniem jest także rozliczalność platform zarejestrowanych za granicą, dlatego SAHRC zaleciła przyznanie regulatorom eksterytorialnych uprawnień dochodzeniowych.

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