南非人权委员会（SAHRC）提交了一份报告，提出加强立法以保护儿童网络安全的建议。据《每日公报》报道，该委员会认为，现行规则未考虑与数字平台设计相关的风险，包括算法信息流、默认数据共享设置以及注册时的年龄验证。

SAHRC委员诺马卢比·奎纳纳表示，儿童已经在积极使用在线平台，因此核心问题是如何为他们提供适当程度的保护。报告《儿童在在线平台上的隐私权与安全权》指出，科技公司可能从吸引未成年人参与中获利，却没有对相关风险承担足够责任。

法律修订

南非没有一份全面规范儿童数字安全的统一文件。目前，这些问题尤其由《网络犯罪法》《个人信息保护法》和《电影与出版物法》涵盖。这些法律规定，对未经同意传播私密影像、儿童性虐待材料的行为予以处罚，并对处理未成年人的个人数据设定限制。

SAHRC建议议会和相关国家机构修改《个人信息保护法》的条款，以确保对儿童数据处理的同意是清晰且知情的。委员会还建议将监管范围扩大至被动数据收集、有害的平台设计以及跨境执法。

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其他建议包括，在立法中补充有关算法推荐内容、直播以及由人工智能生成的儿童性虐待材料的规定。SAHRC还建议实行强制性年龄验证、方便儿童使用的投诉工具，以及在未成年人的父母或监护人参与下，在注册SIM卡时进行年龄验证。

儿童参与和平台责任

该报告是在一次会议后编写的。该会议于2026年3月28日在约翰内斯堡举行，政府机构、联合国机构、监管机构、科技公司、社会组织和儿童参加了会议。儿童参会者通过了一项声明，呼吁政府、平台、学校、家长和社会组织在制定网络安全规则时考虑他们的权利。

委员会还建议赋予监管机构主动评估平台安全性的权力，遵循“设计安全”原则，而不是仅在收到投诉后采取行动。奎纳纳强调，境外注册平台的问责也是一项挑战，因此SAHRC建议赋予监管机构域外调查权。

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