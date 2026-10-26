新加坡筹得逾1100万新加坡元——亚洲新闻台

截至2026年10月25日晚，新加坡年度慈善电视晚会President's Challenge Night已筹得11,045,752新加坡元。该活动在媒体公司Mediacorp的剧院举行，旨在为President's Challenge倡议筹集资金。

据亚洲新闻台报道，捐款金额约为860万美元。筹款活动将通过President's Challenge Night官方网站持续至2026年11月1日23时59分。

总统的表演

新加坡总统尚达曼·尚穆加拉特南登台演奏了kompang，这是一种传统马来手鼓。他加入了新加坡理工学院表演者的节目，该节目结合了kompang演奏、dikir barat和马来舞蹈。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

演员郑惠玉与Seri Thera组合共同表演。该组合演出dikir barat，这是一种融合节奏性歌唱、诗歌和同步动作的传统马来艺术形式。歌手Iman Fandi和小提琴家Celine Ng在Som Said编排的节目中与Sri Warisan舞者同台演出。

国际和本地表演者

节目还邀请了流行乐队Johnny Hates Jazz，演唱了Shattered Dreams、Turn Back The Clock和I Don't Want To Be A Hero，以及日本舞蹈团Avantgardey。歌手兼演员Nathan Hartono与14岁的Anisa及社区合唱团The Joyful Voices共同演唱了Can You Feel The Love Tonight。

通过President's Challenge筹集的所有资金将用于支持120个项目，这些项目帮助新加坡超过10万人及其家庭成员。

关注我们在