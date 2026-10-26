南非体育、艺术和文化部长盖顿·麦肯齐在其票务业务Ticketpro出售交易完成期间，多次访问位于约翰内斯堡桑顿的科技集团Blu Label总部。Daily Maverick报道。

据该媒体报道，麦肯齐在2025年期间以及2026年4月都曾到访Blu Label的办公场所。Blu Label表示，在一家由女性拥有、并在促进黑人经济赋权计划框架内运营的财团提出意外报价后，Ticketpro出售交易于5月达成。

Ticketpro新管理层的关联

Daily Maverick此前报道称，Ticketpro的新所有者与麦肯齐及其政党“爱国联盟”关系密切。麦肯齐的前幕僚长巴康·莱托科出任Ticketpro首席执行官。

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这笔交易引发了疑问，因为Ticketpro是南非板球协会和南非足球协会的独家票务服务供应商。两家机构都处于麦肯齐的监管范围内。该媒体采访的业内人士还表示担忧，Ticketpro可能会从未来的体育赛事中获益，而麦肯齐及其部门正积极倡导举办这些赛事。

部长和公司的立场

麦肯齐承认曾访问Blu Label办公室，但未说明这些访问的具体原因。他的发言人表示，创立并经营Blu Label的布雷特和马克·利维兄弟是部长的多年好友。据其称，麦肯齐大约在2007年认识他们，当时他受邀以励志演讲者身份前往Blu Label。

该发言人还证实，莱托科至少有一次与部长一同出现在Blu Label办公室。他表示，鉴于她在Ticketpro的新职位，她出现在那里并不寻常。Blu Label在回应该媒体问询时表示，已就所有合理的商业问题作出答复，没有更多内容可补充。

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