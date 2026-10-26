Minister sportu, sztuki i kultury Republiki Południowej Afryki Gayton McKenzie kilkakrotnie odwiedzał główną siedzibę grupy technologicznej Blu Label w Sandton w Johannesburgu w okresie finalizowania sprzedaży jej biznesu biletowego Ticketpro. Informuje o tym Daily Maverick.

Według publikacji McKenzie przebywał w siedzibie Blu Label w 2025 roku, a także w kwietniu 2026 roku. Blu Label podała, że transakcję sprzedaży Ticketpro zawarto w maju po niespodziewanej ofercie konsorcjum należącego do kobiet i działającego w ramach programu rozszerzania możliwości ekonomicznych czarnoskórej ludności.

Powiązania nowego kierownictwa Ticketpro

Daily Maverick wcześniej pisał, że nowi właściciele Ticketpro mają bliskie związki z McKenzie’em i jego partią Patriotic Alliance. Stanowisko dyrektor generalnej Ticketpro objęła Bakang Letoko, była szefowa sztabu ministra.

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Transakcja wywołała pytania, ponieważ Ticketpro jest wyłącznym dostawcą usług biletowych dla Cricket South Africa i Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej. Obie organizacje znajdują się w obszarze nadzoru McKenziego. Rozmówcy publikacji z branży wyrażali również obawy, że Ticketpro może skorzystać na przyszłych wydarzeniach sportowych, za organizacją których aktywnie opowiadają się McKenzie i jego ministerstwo.

Stanowisko ministra i firmy

McKenzie przyznał, że odwiedzał biuro Blu Label, jednak nie wyjaśnił konkretnych powodów tych wizyt. Jego rzecznik oświadczył, że bracia Brett i Mark Levy, którzy założyli i zarządzają Blu Label, są wieloletnimi przyjaciółmi ministra. Według niego McKenzie poznał ich około 2007 roku, gdy został zaproszony do Blu Label jako mówca motywacyjny.

Rzecznik potwierdził również, że Letoko co najmniej raz była z ministrem w biurze Blu Label. Zaznaczył, że jej obecność tam nie jest niezwykła, biorąc pod uwagę jej nowe stanowisko w Ticketpro. W odpowiedzi na pytania publikacji Blu Label oświadczyła, że udzieliła już odpowiedzi na wszystkie uzasadnione pytania handlowe i nie ma nic więcej do dodania.

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