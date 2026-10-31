W japońskim mieście Naha główna sala zamku Shuri zostanie otwarta dla zwiedzających 23 listopada. Odbudowę obiektu zakończono we wrześniu, a obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze: wykończenie wnętrza, montaż tablic informacyjnych i wdrażanie środków bezpieczeństwa pożarowego, informuje The Japan Times.

Odbudowa po pożarze

Państwowa ceremonia z okazji zakończenia projektu jest zaplanowana na 22 listopada. Rekonstrukcja głównej sali rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, a jej całkowity koszt szacowany jest na około 12 miliardów jenów.

Według stanu na koniec września władze prefektury Okinawa otrzymały około 6,2 miliarda jenów darowizn z Japonii i z zagranicy. Środki te wykorzystano na wykończenie wnętrza głównej sali oraz zachowanie tradycyjnych technik rzemieślniczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe środki bezpieczeństwa

Pożar w zamku wybuchł w nocy 31 października 2019 roku. Ogień zniszczył dziewięć budynków, w tym główną salę, a ugaszono go po około 11 godzinach.

Komitet utworzony przez władze prefektury nie zdołał ustalić przyczyny pożaru, choć przypuszczał, że mogła do niego doprowadzić awaria urządzeń elektrycznych. Komitet wskazał znaczną ilość drewna w głównej sali i sąsiednich budynkach jako jeden z czynników rozprzestrzeniania się ognia.

Podczas rekonstrukcji budynek wyposażono w urządzenia zabezpieczające przed upływem prądu, automatyczny system powiadamiania o pożarze oraz zraszacze. Mężczyzna około 50. roku życia, mieszkający w pobliżu zamku i który widział pożar ze swojego domu, powiedział, że ludzie byli zszokowani, oraz że czeka na otwarcie zamku.

Czytaj nas na