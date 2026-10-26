Председатель КНР Си Цзиньпин 26 октября открыл в Пекине пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В закрытом заседании, которое продлится до 29 октября, участвуют около 300 членов ЦК правящей партии, сообщает The Hindu.

По данным государственных СМИ КНР, участники пленума должны сосредоточиться на усилении дисциплины в партийных рядах, противодействии коррупции, а также повышении эффективности и лояльности кадров. Си Цзиньпин представил проект решения Центрального комитета о стратегических планах усиления всестороннего и строгого внутрипартийного управления.

Состав Центрального комитета

Подробности встречи, проходящей при усиленных мерах безопасности, должны обнародовать после ее завершения. По оценке AFP, нынешний пленум может стать наименее многочисленным со времени смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. В Центральном комитете остаются вакантными восемь мест, еще 15 его членов находятся под следствием и могут быть заменены.

Си Цзиньпин в течение 14 лет ведет антикоррупционную кампанию, в результате которой были отстранены тысячи чиновников, в том числе десятки членов Центрального комитета. Накануне пленума государственные СМИ опубликовали материал на основе январского выступления китайского лидера, в котором он критиковал должностных лиц, внешне соглашающихся с директивами центральной власти, но оказывающих внутреннее сопротивление, демонстрирующих индивидуализм и политический оппортунизм.

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Возможные изменения в военном руководстве

Антикоррупционная кампания также затронула военное руководство: пять из семи членов Центрального военного совета — главного партийного органа управления вооруженными силами — были отстранены. По данным Asia Society Policy Institute, из 44 военных, назначенных в Центральный комитет в 2022 году, лишь двое не были отстранены или не исчезли из публичного пространства.

Пленум может привести к назначению новых членов Центрального военного совета. В то же время партия может отложить его обновление до съезда в следующем году или пересмотреть систему партийного контроля над армией. На этом съезде ожидаются кадровые изменения, а Си Цзиньпин, по оценке AFP, почти наверняка получит исторический четвертый срок.

Заседание проходит на фоне слабого внутреннего потребления в Китае, затяжного кризиса в секторе недвижимости и нестабильных политических и экономических отношений с США. Ожидается, что китайские власти обнародуют итоги пленума после его завершения 29 октября.

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