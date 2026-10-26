Prezydent Chin Xi Jinping 26 października otworzył w Pekinie piąte plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. W zamkniętym posiedzeniu, które potrwa do 29 października, uczestniczy około 300 członków Komitetu Centralnego rządzącej partii, informuje The Hindu.

Według chińskich mediów państwowych uczestnicy plenum mają skoncentrować się na wzmocnieniu dyscypliny w szeregach partii, zwalczaniu korupcji, a także zwiększeniu skuteczności i lojalności kadr. Xi Jinping przedstawił projekt uchwały Komitetu Centralnego dotyczącej strategicznych planów wzmocnienia kompleksowego i surowego zarządzania wewnątrzpartyjnego.

Skład Komitetu Centralnego

Szczegóły spotkania, które odbywa się przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa, mają zostać ujawnione po jego zakończeniu. Według oceny AFP obecne plenum może być najmniej liczne od śmierci Mao Zedonga w 1976 roku. W Komitecie Centralnym pozostaje osiem wakatów, a kolejnych 15 jego członków jest objętych śledztwem i może zostać zastąpionych.

Xi Jinping od 14 lat prowadzi kampanię antykorupcyjną, w wyniku której usunięto tysiące urzędników, w tym dziesiątki członków Komitetu Centralnego. W przededniu plenum media państwowe opublikowały materiał oparty na styczniowym przemówieniu chińskiego przywódcy, w którym krytykował on urzędników, którzy zewnętrznie zgadzają się z dyrektywami władz centralnych, lecz stawiają wewnętrzny opór, przejawiają indywidualizm i polityczny oportunizm.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe zmiany w kierownictwie wojskowym

Kampania antykorupcyjna dotknęła również kierownictwa wojskowego: usunięto pięciu z siedmiu członków Centralnej Komisji Wojskowej, głównego organu partyjnego kierującego siłami zbrojnymi. Według Asia Society Policy Institute spośród 44 wojskowych powołanych do Komitetu Centralnego w 2022 roku tylko dwóch nie zostało usuniętych ani nie zniknęło z przestrzeni publicznej.

Plenum może doprowadzić do powołania nowych członków Centralnej Komisji Wojskowej. Jednocześnie partia może odłożyć jej odnowienie do kongresu w przyszłym roku albo zrewidować system kontroli partii nad wojskiem. Na tym kongresie oczekiwane są zmiany kadrowe, a Xi Jinping, według AFP, niemal na pewno otrzyma historyczną czwartą kadencję.

Posiedzenie odbywa się w warunkach słabej konsumpcji krajowej w Chinach, przedłużającego się kryzysu w sektorze nieruchomości oraz niestabilnych stosunków politycznych i gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Oczekuje się, że chińskie władze opublikują wyniki plenum po jego zakończeniu 29 października.

Czytaj nas na