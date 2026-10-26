Президент Сі Цзіньпін відкрив пленум ЦК Компартії Китаю — The Hindu

Президент Китаю Сі Цзіньпін 26 жовтня відкрив у Пекіні п’ятий пленум Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. У закритому засіданні, яке триватиме до 29 жовтня, беруть участь приблизно 300 членів ЦК правлячої партії, повідомляє The Hindu.

За даними державних медіа КНР, учасники пленуму мають зосередитися на посиленні дисципліни в партійних лавах, протидії корупції, а також підвищенні ефективності та лояльності кадрів. Сі Цзіньпін представив проєкт рішення Центрального комітету щодо стратегічних планів посилення всебічного й суворого внутрішньопартійного управління.

Склад Центрального комітету

Подробиці зустрічі, що відбувається за посилених заходів безпеки, мають оприлюднити після її завершення. За оцінкою AFP, нинішній пленум може стати найменш численним від часу смерті Мао Цзедуна у 1976 році. У Центральному комітеті залишаються вакантними вісім місць, ще 15 його членів перебувають під слідством і можуть бути замінені.

Сі Цзіньпін упродовж 14 років веде антикорупційну кампанію, внаслідок якої були усунуті тисячі чиновників, зокрема десятки членів Центрального комітету. Напередодні пленуму державні медіа оприлюднили матеріал на основі січневого виступу китайського лідера, у якому він критикував посадовців, що зовні погоджуються з директивами центральної влади, але чинять внутрішній опір, демонструють індивідуалізм і політичний опортунізм.

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Можливі зміни у військовому керівництві

Антикорупційна кампанія також торкнулася військового керівництва: п’ятьох із семи членів Центральної військової ради — головного партійного органу управління збройними силами — усунули. За даними Asia Society Policy Institute, із 44 військових, призначених до Центрального комітету у 2022 році, лише двоє не були усунуті або не зникли з публічного простору.

Пленум може привести до призначення нових членів Центральної військової ради. Водночас партія може відкласти її оновлення до з’їзду наступного року або переглянути систему партійного контролю над військом. На цьому з’їзді очікують кадрових змін, а Сі Цзіньпін, за оцінкою AFP, майже напевно отримає історичний четвертий термін.

Засідання відбувається на тлі слабкого внутрішнього споживання в Китаї, тривалої кризи у секторі нерухомості та нестабільних політичних і економічних відносин зі США. Очікується, що китайська влада оприлюднить підсумки пленуму після його завершення 29 жовтня.

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