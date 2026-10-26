中国国家主席习近平10月26日在北京主持召开中国共产党中央委员会第五次全会。据《印度教徒报》报道，约300名执政党中共中央委员会成员参加了此次闭门会议，会议将持续至10月29日。

据中国官方媒体报道，全会与会者将重点加强党内纪律、反腐败，以及提升干部的效率和忠诚度。习近平提交了中央委员会关于加强全面从严治党的战略规划决议草案。

中央委员会的组成

此次会议在加强安保措施下举行，相关细节将在会议结束后公布。法新社评估称，本次全会可能是自毛泽东1976年逝世以来规模最小的一次。中央委员会仍有8个席位空缺，另有15名成员正接受调查，可能被替换。

习近平已开展反腐败运动14年，导致数千名官员被撤职，其中包括数十名中央委员会成员。在全会前夕，官方媒体发布了一篇基于这位中国领导人1月讲话的材料。他在讲话中批评了一些官员：他们表面上同意中央政府的指示，却在内心抵制，表现出个人主义和政治机会主义。

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军方领导层可能发生变化

反腐败运动也波及军方领导层：中央军事委员会7名成员中有5人被撤职。中央军委是党领导武装力量的主要机构。根据亚洲协会政策研究所的数据，在2022年被任命为中央委员会成员的44名军人中，只有两人既未被撤职，也未从公众视野中消失。

全会可能促成任命新的中央军事委员会成员。同时，党可能将其改组推迟到明年的党代会，或调整党对军队的控制体系。预计该党代会将出现人事变动，而据法新社评估，习近平几乎肯定会获得具有历史意义的第四个任期。

此次会议举行之际，中国国内消费疲软，房地产行业危机持续，与美国的政治和经济关系不稳定。预计中国当局将在10月29日全会结束后公布会议结果。

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