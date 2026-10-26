Ізраїль постачить Кіпру новий патрульний корабель із системами Rafael — Jerusalem Post

Ізраїль і Кіпр підписали на Кіпрі угоду про придбання нового патрульного корабля відкритого моря (OPV), оснащеного передовими ізраїльськими морськими системами. Про це з посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю повідомляє Jerusalem Post.

Новий корабель і модернізація наявного

Ізраїльська компанія Israel Shipyards збудує для Кіпру новий патрульний корабель, який оснастять системами компанії Rafael. Паралельно модернізують системи на вже наявному кіпрському кораблі виробництва Israel Shipyards — OPV Ioannides.

У Міноборони Ізраїлю заявили, що нове судно разом із модернізованим Ioannides має розширити можливості Командування ВМС Кіпру для патрулювання, спостереження та пошуково-рятувальних операцій. У відомстві також назвали угоду черговим кроком для посилення оперативних спроможностей кіпрських ВМС у відповідь на виклики морській безпеці.

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Учасники угоди

Документ підписали генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю генерал-майор запасу Амір Барам та виконувач обов’язків постійного секретаря Міністерства оборони Кіпру Стеліос Кунтуріс. Угоду координували ізраїльський Директорат міжнародного оборонного співробітництва SIBAT і кіпрський директорат розвитку озброєнь та оборонних спроможностей.

На церемонії також були присутні керівник SIBAT Яїр Кулас, посол Ізраїлю на Кіпрі Шулі Давидович, генеральний директор Israel Shipyards Ейтан Цукер і керівник директорату морських бойових систем Rafael Ран Тавор.

Кіпр отримав перший збудований в Ізраїлі патрульний корабель Commodore Andreas Ioannides у 2018 році. Він був оснащений морськими бойовими модулями Rafael Typhoon. Вартість нової угоди ізраїльське Міноборони не розкривало.

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