Izrael i Cypr podpisały na Cyprze umowę dotyczącą zakupu nowego pełnomorskiego okrętu patrolowego (OPV), wyposażonego w zaawansowane izraelskie systemy morskie. Poinformował o tym „Jerusalem Post”, powołując się na izraelskie Ministerstwo Obrony.

Nowy okręt i modernizacja obecnego

Izraelska firma Israel Shipyards zbuduje dla Cypru nowy okręt patrolowy, który zostanie wyposażony w systemy firmy Rafael. Równolegle zmodernizowane zostaną systemy na już istniejącym cypryjskim okręcie produkcji Israel Shipyards — OPV Ioannides.

Izraelskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że nowa jednostka wraz ze zmodernizowanym Ioannides ma rozszerzyć możliwości Dowództwa Marynarki Wojennej Cypru w zakresie patrolowania, obserwacji oraz operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Resort nazwał również umowę kolejnym krokiem na rzecz wzmocnienia zdolności operacyjnych cypryjskiej marynarki wojennej w odpowiedzi na wyzwania dla bezpieczeństwa morskiego.

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Uczestnicy umowy

Dokument podpisali dyrektor generalny izraelskiego Ministerstwa Obrony, generał major rezerwy Amir Baram, oraz pełniący obowiązki stałego sekretarza Ministerstwa Obrony Cypru Stelios Kountouris. Umowę koordynowały izraelska Dyrekcja Międzynarodowej Współpracy Obronnej SIBAT oraz cypryjska dyrekcja rozwoju uzbrojenia i zdolności obronnych.

W ceremonii uczestniczyli również szef SIBAT Yair Kulas, ambasador Izraela na Cyprze Shuli Davidovich, dyrektor generalny Israel Shipyards Eitan Zucker oraz szef dyrekcji morskich systemów bojowych Rafael Ran Tavor.

Cypr otrzymał pierwszy zbudowany w Izraelu okręt patrolowy Commodore Andreas Ioannides w 2018 roku. Został on wyposażony w morskie moduły bojowe Rafael Typhoon. Izraelskie Ministerstwo Obrony nie ujawniło wartości nowej umowy.

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