以色列和塞浦路斯在塞浦路斯签署了一项协议，采购一艘配备先进以色列海军系统的新型近海巡逻舰（OPV）。据《耶路撒冷邮报》援引以色列国防部的消息报道。

新舰艇与现有舰艇升级

以色列公司Israel Shipyards将为塞浦路斯建造一艘新巡逻舰，并为其配备Rafael公司的系统。同时，塞浦路斯现有的、由Israel Shipyards制造的舰艇——OPV Ioannides——上的系统也将升级。

以色列国防部表示，新舰艇与升级后的Ioannides将扩大塞浦路斯海军司令部在巡逻、监视和搜救行动方面的能力。该部门还称，这项协议是为应对海上安全挑战、加强塞浦路斯海军作战能力的又一步。

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协议参与方

该文件由以色列国防部总干事、预备役少将阿米尔·巴拉姆，以及塞浦路斯国防部代理常任秘书斯泰利奥斯·孔图里斯签署。该协议由以色列国际国防合作局SIBAT和塞浦路斯武器与国防能力发展局协调。

SIBAT负责人亚伊尔·库拉斯、以色列驻塞浦路斯大使舒利·达维多维奇、Israel Shipyards首席执行官埃坦·楚克尔，以及Rafael海军作战系统局负责人兰·塔沃尔也出席了仪式。

塞浦路斯于2018年接收了首艘在以色列建造的巡逻舰Commodore Andreas Ioannides。该舰配备了Rafael Typhoon海军作战模块。以色列国防部未披露这项新协议的金额。

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