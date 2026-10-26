Израиль и Кипр подписали на Кипре соглашение о приобретении нового патрульного корабля открытого моря (OPV), оснащенного передовыми израильскими морскими системами. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Израиля сообщает Jerusalem Post.

Новый корабль и модернизация имеющегося

Израильская компания Israel Shipyards построит для Кипра новый патрульный корабль, который оснастят системами компании Rafael. Параллельно будут модернизированы системы на уже имеющемся кипрском корабле производства Israel Shipyards — OPV Ioannides.

В Минобороны Израиля заявили, что новое судно вместе с модернизированным Ioannides должно расширить возможности Командования ВМС Кипра для патрулирования, наблюдения и поисково-спасательных операций. В ведомстве также назвали соглашение очередным шагом по усилению оперативных возможностей кипрских ВМС в ответ на вызовы морской безопасности.

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Участники соглашения

Документ подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Амир Барам и исполняющий обязанности постоянного секретаря Министерства обороны Кипра Стелиос Кунтурис. Соглашение координировали израильский Директорат международного оборонного сотрудничества SIBAT и кипрский директорат развития вооружений и оборонных возможностей.

На церемонии также присутствовали руководитель SIBAT Яир Кулас, посол Израиля на Кипре Шули Давидович, генеральный директор Israel Shipyards Эйтан Цукер и руководитель директората морских боевых систем Rafael Ран Тавор.

Кипр получил первый построенный в Израиле патрульный корабль Commodore Andreas Ioannides в 2018 году. Он был оснащен морскими боевыми модулями Rafael Typhoon. Стоимость нового соглашения Минобороны Израиля не раскрыло.

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