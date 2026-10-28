Иран и государства Персидского залива работают над многокомпонентным мирным соглашением, призванным предотвратить возобновление войны между США и Ираном. План предусматривает открытие Ормузского пролива не позднее чем через четыре дня после снятия санкций против Ирана, а также отвод хуситами значительной части сил в Йемене, сообщает The Guardian.

Санкции и Ормузский пролив

США проинформированы о ходе переговоров, однако рассчитывают на уступку Тегерана. Европейские дипломаты считают, что для прорыва в отношениях с президентом США Дональдом Трампом Иран должен как минимум разрешить инспекторам ООН по вооружениям вернуться в страну и посетить подвергшиеся бомбардировкам ядерные объекты.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд во время встречи в Нью-Йорке призвал главу МИД Ирана Аббаса Арагчи согласиться на возвращение инспекторов. Иран пока отказывается, заявляя о готовности к переговорам по своей ядерной программе только на принципиальном уровне.

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил, что Тегеран готов сократить предложенный срок открытия пролива с семи до четырех дней после снятия экономических санкций.

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Переговоры по Йемену

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи встретился с послом хуситов в Иране Ибрагимом ад-Дулайми. Это произошло через сутки после визита в Тегеран делегации высокого уровня из Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, которая обсуждала саудовские условия завершения конфликта в Йемене и долгосрочную региональную систему безопасности.

Иран поддерживает хуситов и, по данным издания, имеет на них влияние. Со своей стороны хуситы требуют от Саудовской Аравии отменить то, что они считают морской и воздушной блокадой территорий под их контролем.

Региональная безопасность

На переговорах с Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном Иран не допустил обсуждения своей ядерной программы, сосредоточив дискуссию на долгосрочной региональной системе безопасности с участием государств Залива и Ирана. Такая модель предусматривает сокращение или прекращение присутствия США на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, поддерживающий инклюзивный план безопасности, заявил, что, по его мнению, администрация США понимает это направление развития региона. Арагчи также подчеркнул важность нового послевоенного пакта безопасности для Ирана.

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